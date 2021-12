Durante la gira de promoción de "And just like that...", el actor Chris Noth, quien interpretó a "Mr. Big", sale en defensa de su colega Sarah Jessica Parker. El actor dijo en una entrevista para "The Guardian" que los comentarios que hace Kim Cattrall sobre Parker no se acercan a la realidad. Cattrall interpretó a "Samantha Jones" en Sex and the City.

