666 pares «Satan Shoes» de Lil Nas X con sangre humana se agotaron

Las 666 zapatillas «Satán Shoes» no oficiales de Nike creadas por el rapero Lil Nas X y el colectivo artístico MSCHF se agotaron en menos de un minuto. Los zapatos basados en el modelo Nike Air Max 97, se vendieron a un poco más de US$ 1.000. El diseño incluye un pentagrama de bronce, una cruz invertida y la suela tiene una burbuja de aire que contiene una gota de sangre humana. Nike aseguró a CNN que no estuvo involucrada en esto ni lo respalda.