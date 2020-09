El secuestro del exvicepresidente de Paraguay: Denis rechazó tener seguridad privada

El exvicepresidente de Paraguay, Óscar Denis, fue secuestrado el 9 de septiembre por el Ejército del Pueblo Paraguayo. Una de sus hijas, Lorena Denis, explica la razón por la que el exfuncionario de alto nivel no tenía guardias de seguridad. «Decía que él no hizo daño a nadie, y no tenía enemigos o personas que le quieran hacer daño a él», le señaló Denis a Fernando del Rincón.