La cantante Selena Gómez lanzó su nuevo tema “Lose you to love me” y generó todo tipo de rumores. Los fanáticos no tardaron en notar una frase muy particular en la letra. ¿Dedicó Selena esta canción a su antigua pareja, Justin Bieber? Para cientos de personas en las redes, la respuesta es sí. Escucha lo que dice la artista en su nuevo hit.