Serena Williams, superheroína con o sin traje

Muchos podríamos pensar que Serena Williams es básicamente una superheroína, sobre todo después de regresar tan rápido a las canchas tras dar a luz. Williams lo hizo en el Abierto de Francia con un traje diseñado por Nike especialmente para ella, pero no fue por moda sino por salud. El traje fue diseñado para prevenir la formación de coágulos de sangre mientras competía, pues Serena padeció por ello después de dar a luz. La Federación Francesa de Tenis no estuvo de acuerdo con el atuendo y dijo que está considerando nuevas regulaciones que prohibirían vestimenta como la suya. En parte de su comunicado, la Federación dijo que ese tipo de trajes ya no será aceptado, pues los tenistas deben respetar el juego y el lugar. ¿La respuesta de Nike? Magistral y por eso se volvió viral. En su cuenta de Twitter la compañía publicó lo siguiente: