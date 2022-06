Gimnastas de EE.UU. demandan al FBI por US$ 1.000 millones

Los abogados de más de 90 mujeres y niñas que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar, exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos caído en desgracia, presentaron reclamos por más de US$ 1.000 millones al FBI, diciendo que los investigadores podrían haber terminado con la depredación de Nassar y proteger a otras víctimas si no hubieran manejado mal el caso. Las demandantes incluyen a las gimnastas olímpicas Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney, así como la medallista del campeonato mundial Maggie Nichols. Cada una ha pedido US$ 50 millones, según el bufete de abogados que las representa.