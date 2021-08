Los síntomas de la variante delta serían distintos a los del origen del covid-19

El Dr. Elmer Huerta, autor del podcast "Coronavirus: Realidad vs. ficción", explica que todavía no hay estudios publicados sobre las diferencias con las que se manifiestan la variante delta del nuevo coronavirus y la variante inicial, alfa. Sin embargo, ya hay ciertas particularidades que se pueden identificar en cuanto a los síntomas de cada una. Sobre los posibles efectos de las vacunas, el especialista detalla que aunque el síndrome de Guillain-Barré fue vinculado a la de AstraZeneca, no es común y los pacientes se recuperan de la parálisis.