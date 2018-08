Sistema autónomo para ahuyentar aves

La compañía Bird Control Group ha creado un láser autónomo que aleja las aves de zonas donde no son deseadas. El láser está inspirado en la naturaleza, ya que las aves perciben el movimiento de la luz como si se tratara de un objeto físico que las amenaza. La compañía también señala que, a diferencia de productos parecidos, las aves no se acostumbran al láser y por ello no regresan a las mismas zonas.