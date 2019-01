Gustavo Zerbino, sobreviviente del accidente de los Andes, recuerda el momento en el que una avalancha le quitó la vida a 8 compañeros. Zerbino relata como se empezó a desesperar al no sentir a sus compañeros alrededor suyo. De repente “me desdoblé y me empecé a calmar. Ahora viene una vida fuera de mi cuerpo. De repente me transformé en luz y vi toda mi vida pasar”.