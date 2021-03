Esta madre sobrevivió accidente en Imperial pero su hija falleció en el lugar: Cuando la vi ya no tenía pulso

Verlyn Cardona sobrevivió el terrible choque en Imperial pero su hija no: «Cuando desperté, estábamos todos tirados en la carretera […] cuando me levanté, la revisé, y la volteé, le hablé. Lo que hice fue tocarla, buscarle su pulso: ya no tenía y sus labios estaban morados».

Las autoridades aún investigan el accidente que ocurrió el martes en la cuidad de Holtville, condado de Imperial, a 20 kilómetros de la frontera entre Mexico y Estados Unidos donde murieron 13 personas, entre ellas 10 mexicanos y dos guatemaltecas. Una de las fallecidas de Guatemala ha sido identificada como Yesenia Cardona de 23 años de edad.

La joven estaba viajando junto a su madre, ambas dejaron Guatemala hace un mes por que habían sido amenazadas de muerte. Jaqueline Hurtado se trasladó hasta el condado de Orange en California para hablar con Verlyn Cardona quien se recupera de sus lesiones y comparte este desgarrador relato de su experiencia.