¿Cómo ver las Perseidas? La espectacular lluvia de estrellas fugaces más intensa de 2021

Si no has tenido la posibilidad de ver una lluvia de estrellas, este video es para ti. Agosto será un mes ideal para disfrutar de esta aventura. Es tan intensa la caída de estas Perseidas que no es necesario utilizar telescopio o algún artefacto especial. ¿Cómo y cuándo podrás deleitarte? Te lo contamos en este video.