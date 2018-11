Brian Kemp y Stacey Abrams todavía están luchando voto a voto para definir quién será el gobernador de Georgia, ya que por lo menos hay 25.000 votos que aún no se han contado. Con los números entre los candidatos tan cerca, Kemp ha decidido renunciar a su posición como secretario de estado y ya no supervisará los votos de Georgia. Abrams ha anunciado que no reconocerá la victoria de su rival hasta que se hayan contado todos los votos.