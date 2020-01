Es el afortunado número 7 para Disney. “Star Wars: The Rise of Skywalker”, la novena y última entrega de la saga de La Guerra de las Galaxias, alcanzó los US$ 1.000 millones en la taquilla mundial, según lo anunció el estudio Walt Disney. ¿Cuáles son las otras películas que estrenó en 2019 y llegaron a esa cifra?