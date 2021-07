Subastarán por primera vez el arma que mató al célebre bandido "Billy The Kid"

El arma que mató al célebre bandido conocido como "Billy The Kid" irá a una subasta pública por primera vez y se espera alcance un precio de venta entre US$ 2 y US$ 3 millones. Se trata de la pistola Colt Single Action que perteneció al sheriff Pat Garrett, quien mató a "Billy The Kid" en Nuevo México el 14 de julio de 1881. La subasta se realizará el 27 de agosto en la casa Bonhams de Los Ángeles.