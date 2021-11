Una guitarra de Eric Clapton será subastada con un precio inicial entre US$ 300.000 y US$ 500.000

La casa de subastas Julien's presentará este fin de semana en Nueva York el evento "Icons & Idols: Rock 'N' Roll". Una de las piezas a subastar es una guitarra del cantautor Eric Clapton. El instrumento está valorado entre US$ 300.000 y US$ 500.000. El evento está convocado en el Hard Rock Café de Times Square, será transmitido en línea, y allí se subastará una canción manuscrita del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, que también garabateó canciones como "Come As You Are" y "About A Girl" en un mantel que firmó junto con sus compañeros de banda Dave Grohl y Krist Novoselic.