El problema no es que Sudáfrica carezca de vacunas contra el covid-19, sino que "la gente no se quiere vacunar", dice el Dr. Elmer Huerta. En entrevista con CNN, el oncólogo y especialista en salud pública analiza cómo se ha propagado la variante ómicron del nuevo coronavirus en dicho país de África y cómo esto afecta no solo a los sudafricanos, sino a las naciones cercanas y eventualmente a todo el mundo.