Prepara tus pochoclos y empieza a juntar monedas y estrellas con la película de "The Super Mario Bros. Movie" o explora y emociónate con "The Guardians of the Galaxy Vol. 3" en el extenso universo de Marvel. Box Office Mojo dio a conocer la lista de las películas que están siendo furor en taquilla en lo que va del año. ¿Cuántas has visto?