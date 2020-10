La Suprema Corte en México analizó la propuesta para declarar inconstitucional la petición de consulta popular para enjuiciar a expresidentes hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seis de los 11 magistrados votaron a favor de la constitucionalidad y replantearon la pregunta sugerida previamente por AMLO. Según el abogado Marcos del Rosario, «en el fondo, incluso con la modificación de la pregunta en la estructura que dejó la Corte, sigue siendo un estado de ‘¿para qué?’. No hay una necesidad de poner a consideración de la ciudadanía el juicio si las autoridades tienen que cumplir sus obligaciones». Para la abogada Adriana Greaves, los ministros «buscaban quedar bien con la población y López Obrador no tendrá ningún pretexto para no abrir investigaciones contra expresidentes. Si la población sale a votar y dice sí o no, pues el resultado es el mismo».