5 cosas: Venezuela recibe 50.000 vacunas Sputnik V, y más

El primer ministro de Tailandia aseguró que su gobierno no obligó a los refugiados de Myanmar a regresar a su país. Líderes mundiales llaman a un tratado internacional sobre futuras pandemias. El Comité Asesor Nacional de Inmunización de Canadá recomendó que la vacuna de AstraZeneca no se use en adultos menores de 55 años. En Venezuela, el gobierno anunció la llegada de un lote de 50.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. En México, un diputado opositor denunció al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, por delitos contra la salud pública. El funcionario dijo que aún no ha recibido notificaciones formales sobre la denuncia.