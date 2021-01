La lucha contra racismo en EE.UU., un tema clave para Biden

¿Por qué será crucial para Joe Biden el tema del racismo en EE.UU.? Porque está claro que no hubiera sido el candidato demócrata y no sería el presidente electo de Estados Unidos de no ser por el respaldo de la comunidad negra. Carolina del Sur cambió su suerte política. Nunca había ganado una contienda. No había llegado cerca a ser designado candidato, pero con ese voto obtuvo la candidatura y también con el voto negro y el voto de las minorías.