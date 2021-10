La tendencia a desprestigiar los procesos electorales se está globalizando, dice experto

Aníbal Pérez-Liñán, Profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame, dice a José Antonio Montenegro en GloboEconomía que "en el siglo XXI la tecnología que tenemos para los procesos electorales hace muy difícil el fraude", pero que determinados líderes insisten en extender entre sus seguidores el desprestigio a esos procesos, aunque no exista evidencia alguna. GloboEconomía se emite los sábados a las 5:30 pm ET y los domingos a las 8:30 am ET y 12:30 pm ET.