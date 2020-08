La tenista ex número uno del mundo Simona Halep anunció este martes que no jugará el Abierto de Estados Unidos. La raqueta rumana confirmó en Twitter que, debido a las circunstancias excepcionales relacionadas con el covid-19, no viajará a Nueva York a jugar sino que se quedará en Europa entrenando. Halep se suma de esta manera a una larga lista de figuras que declinaron participar en el evento por la pandemia.