“Escucho a mi presidente de la República y al canciller a decir ‘no, no les digan terrorismo’ […] Qué sabemos nosotros de las implicaciones de lo que significa llamarle terrorismo a un acto terrorista. Yo no le entiendo al lenguaje político, vamos a tener que devolvernos a la escuela a aprender el lenguaje político para no equivocarnos cuando le ponemos el nombre a las cosas desde nuestra ignorancia y desde nuestro dolor”, dice Adrián LeBarón en reacción a la negativa de Andrés Manuel López Obrador de calificar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, como lo pidieron a principios de noviembre varios legisladores de EE.UU. tras la masacre de mujeres y niños de esta familia en el norte de México. Este es un fragmento de la entrevista de nuestra corresponsal Krupskaia Alís con dos integrantes de los LeBarón, que se transmitirá este miércoles 27 de noviembre a las 5:00 p.m. hora de México, 6:00 p.m. hora de Miami.