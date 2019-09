El director interino de Inteligencia Nacional de EE.UU., Joseph Maguire, testifica ante el Congreso y manifiesta su apoyo al denunciante: “Tenemos al responsabilidad de hacer lo que es correcto eso incluye informar sobre planes de abuso, el informante no será sometido a represalias o mayores consecuencias”. Maguire dijo que la acusación no cumplía con el marco de la ley por lo que lo consultó al Departamento de Justicia. “La denuncia no fue ignorada, cumplí con la ley, valoro la oportunidad de discutir este tema”.