A menos de dos meses para la elección presidencial de Brasil, la revista The Economist entregó su veredicto sobre uno de los candidatos. La publicación llamó al ultraderechista Jair Bolsonaro "un peligro para la democracia del país". El más popular, Luiz Inacio Lula da Silva, está tras las rejas cumpliendo su sentencia de 12 años en una cárcel de Curitiba. Le sigue Bolsonaro que se ha dado a conocer por los insultos a homosexuales, a mujeres y a personas negras. Bolsonaro, dice The Economist, "es una figura oscura cuyo principal talento ha sido causar ofensa". La revista agregó que "sería un presidente desastroso" y que "no merece llegar siquiera a la segunda vuelta".