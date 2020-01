El diario de The New York Times reveló este domingo que respalda a las Senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar para la candidatura presidencial demócrata. El diario aseguró que ambas aspirantes son “las demócratas mejor preparadas para liderar el debate”. El The New York times rompió con la tradición de apoyar a un aspirante y decidió respaldar a las dos. “Que gane la mejor mujer”, les deseó el diario.