La ex fiscal general y excandidata presidencial de Guatemala, Thelma Aldana, denunció amenazas de muerte contra su familia. Aldana habría recibido el mensaje el 16 de julio, pero según dijo no lo dio a conocer para no perjudicar la investigación. Hablamos con la ex fiscal general sobre esta amenaza, por la cual responsabiliza al gobierno del presidente saliente Jimmy Morales.