Carmen Aristegui conversa con la internacionalista Mónica Laborda, y la profesora Lorena Ruano de la División de Estudios Internacionales del CIDE sobre el destino político de brexit, la separación del Reino Unido de la Unión Europea y, sobre todo, el futuro de la primera ministra británica Theresa May. Quedan 10 semanas para que se haga efectivo el brexit y el desenlace de esta situación es incierto. La piedra del zapato es la frontera terrestre entre las dos Irlandas y May viaja el fin de semana a Bruselas a renegociar, pero los líderes de la Unión Europea no tienen intención de moverse un milímetro más allá del acuerdo actual. Una opción de última hora — dice Lorena Ruano — sería una prórroga a la fecha oficial de salida del Reino Unido.