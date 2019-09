“¿Cómo se atreven?”, dijo la activista de 16 años Greta Thunberg a líderes mundiales ante la Asamblea de la ONU; los mexicanos perciben menos corrupción con el presidente Andrés Manuel López Obrador que con el expresidente Enrique Peña Nieto; la policía de Nueva York investiga robos de joyas de más de US$ 350.000 en la Trump Tower; Lionel Messi es el ganador del premio The Best de la FIFA al futbolista más destacado del último año en el mundo; y Kim Kardashian hizo reír a todo el auditorio cuando presentaba el premio a mejor reality en los Emmys 2019.