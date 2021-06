Tom Morello y Ana Tijoux colaboran en una canción dedicada a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

El músico y activista Tom Morello presentó en su cuenta de Twitter un adelanto de su nueva producción musical en la que incluye la canción «Lightning Over México», una colaboración con The Bloody Beetroots y la cantante chileno-francesa Ana Tijoux. Morello dijo que la nueva canción está dedicada a la memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, en septiembre de 2014. El guitarrista, que fue de los fundadores de la banda Rage Against the Machine, se ha destacado por apoyar diversas causas sociales: en 2017 alzó la voz por los hechos ocurridos en Iguala, durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México.