5 cosas: Tornado deja un muerto en Alabama, y más

Según confirmó el forense del condado de Jefferson, el tornado en Birmingham, Alabama, dejó al menos un muerto y varias personas heridas. En la India, agricultores salieron a protestar contra las nuevas leyes que, según ellos, ponen en riesgo sus medios de vida. Apple advierte que los imanes dentro de sus teléfonos iPhone 12 pueden interferir con el funcionamiento de marcapasos y desfibriladores. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences revela que los perros acompañaron al humano en su migración desde el este de Asia hasta el continente americano, hace más de 15.000 años. Budweiser anunció que por primera vez en 37 años no aparecerá en los comerciales del Super Bowl.