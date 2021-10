¿No tienes título universitario? Cada vez más compañías contratan empleados sin educación superior

En Estados Unidos ya no hay tanta preocupación por no tener un título universitario de 4 años. Por un lado, la mayoría de los adultos estadounidenses en edad de trabajar no lo tienen; y, por el otro, las posibilidades pueden ser mejores gracias a una creciente red de programas de aprendizaje para empleados de cuello blanco o empleos de oficina. Conoce más detalles aquí.