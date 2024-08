¿Qué revela el primer tráiler de “The War of the Rohirrim”, la precuela animada de “El señor de los anillos”?

La película animada “Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de “El señor de los anillos” y cuenta la historia del rey Rohan y los inicios de la guerra con los “dulendinos”. Warner Bros. Pictures –que, al igual que CNN, pertenece a Warner Bros. Discovery– lanzó el primer tráiler de esta película, y estos son algunos detalles que se revelaron.