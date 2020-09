Quim Torra, presidente de la Generalitat, deberá dejar su cargo, según el Tribunal Supremo de España

El Tribunal Supremo de España ratifica el fallo contra Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que deberá dejar su cargo. Torra fue acusado por el delito de desobediencia por no mantener la neutralidad durante las elecciones de 2019. El tribunal confirmó que Torra tendrá un año y medio de inhabilitación y una multa por 30.000 euros. Durante el juicio en 2019, Torra reconoció que no obedeció la orden, al considerar que el órgano electoral no es jerárquicamente superior a él. Además, consideró que la Generalitat, como institución, no participaba en esos comicios.