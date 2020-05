Trump abandona conferencia tras acalorado intercambio con reportera de CBS

Trump terminó una conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca después de acalorado intercambio con la reportera de CBS, Weijia Jiang. “Ha dicho muchas veces que a Estados Unidos le está yendo mucho mejor que a cualquier otro país en lo que respecta a las pruebas. ¿Por qué importa eso? ¿Por qué es una competencia global para usted si todos los días los estadounidenses siguen perdiendo la vida y estamos viendo más casos todos los días?” preguntó Jiang cuando Trump le dio el turno. Trump respondió: “Bueno, están perdiendo la vida en todas partes del mundo y tal vez esa sea una pregunta que deberían hacerle a China, no me pregunten, haga esa pregunta a China, ¿está bien? Cuando les hagas esa pregunta, puede que obtengas una respuesta inusual”. Trump señaló a otra periodista, pero Jiang respondió: “Señor, ¿por qué me dice eso a mí específicamente? ¿Que yo debería preguntarle a China?”.”Estoy diciéndoles. No se lo digo específicamente a nadie, se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa”, respondió Trump. Una reportera de CNN luego trató de hacerle dos preguntas a Trump, pero él la interrumpió y terminó abruptamente la conferencia de prensa. Trump salió inmediatamente del jardín dejando a reporteros y a los funcionarios y militares que lo acompañaban en la rueda de prensa.