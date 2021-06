Trump propuso mandar a estadounidenses infectados por covid-19 a Guantánamo

El expresidente Donald Trump estaba dispuesto a mandar a los estadounidenses contagiados de covid-19 en el exterior a la Base Naval de Guantánamo, en Cuba. Esta propuesta es la que hizo Trump a sus asesores, según un extracto del libro «Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History», escrito por dos periodistas de The Washington Post. El exmandatario estadounidense habría dicho que quería importar bienes, pero no el virus.