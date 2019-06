El presidente Donald Trump defiende el acuerdo anunciado entre Estados Unidos y México sobre inmigración. Pero al mismo tiempo, el mandatario reiteró su advertencia sobre la posible imposición de aranceles a los productos importados desde el país vecino si los compromisos no se cumplen. Trump también se dijo molesto por las críticas publicadas en The New York Times que dicen que partes de lo acordado ya había sido trabajado hace meses por otros funcionarios.