Investigación del New York Times: Trump ayudó a sus padres a evadir impuestos

Según el periódico The New York Times, el presidente Trump ayudó, junto a sus hermanos, a que sus padres evadieran impuestos. El reporte aseguró que Trump recibió el equivalente a US$ 413.000.000 y que gran parte de su fortuna surgió luego de ese episodio. Los impuestos de Trump no son del dominio público desde que asumió el cargo. Durante la campaña, el entonces candidato rompió con las normas de la elección presidencial y se negó a publicar sus declaraciones de impuestos.