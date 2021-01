El Servicio Secreto de EE.UU. paga US$ 3.000 al mes por la renta de un apartamento cerca de la casa de Ivanka Trump y Jared Kushner, con el fin de usar el baño y tener un espacio de oficina. La casa de la hija y el yerno del presidente Trump tiene siete baños, pero los agentes del Servicio Secreto no entran a la vivienda, según dijo una fuente a CNN, sin aclarar si esto se debe a una petición de los Kushner o a protocolos de la agencia. El diario The Washington Post fue el primer medio en reportar la historia.