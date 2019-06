El presidente de EE.UU., Donald Trump. y la primer ministra del Reino Unido, Theresa May, dieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que la relación de ambas naciones es una de las más importantes, a pesar de que a veces no están de acuerdo. May agradeció a Trump y a EE. UU. por expulsar a los rusos después del ataque de un exespía con un agente neurotóxico en Reino Unido y señaló que “siempre estaremos juntos y actuaremos juntos”.