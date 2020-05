Trump miente al decir que fue “sarcástico” al hablar de inyectar desinfectante contra el covid-19

El presidente de EE.UU. Donald Trump mintió el viernes cuando dijo que estaba siendo “sarcástico” cuando les pidió a expertos médicos el jueves que investigaran la posibilidad de inyectar desinfectante como tratamiento para el coronavirus.

Los médicos y la compañía que fabrica Lysol y Dettol advirtieron que inyectar o ingerir desinfectantes es peligroso. Pero cuando se le preguntó a Trump sobre los comentarios durante la firma de un proyecto de ley el viernes, dijo: “Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a periodistas como usted para ver qué pasaría”.

No ingieras ni te inyectes desinfectante, pide la FDA (después de que Trump lo sugiriera)

Luego sugirió que estaba hablando de desinfectantes que se pueden frotar con seguridad en las manos de las personas. Y luego volvió a la explicación del sarcasmo, diciendo que “estaba preguntando de manera sarcástica, muy sarcástica, a los reporteros en la sala sobre el desinfectante en el interior”.

Un periodista señaló que había pedido a sus expertos médicos que lo investigaran. Trump respondió: “No, no, no, no, les pedí que averiguaran sobre el sol y el desinfectante en las manos, de si el sol nos puede ayudar o no”.

Primero los hechos: Trump no estaba siendo “sarcástico” el jueves cuando planteó la posibilidad de inyectarse desinfectante. Simplemente no había indicios de que estuviera hablando de algo menos que serio. También se equivocó el viernes cuando negó haber pedido a los expertos médicos que “verificaran” la idea de las inyecciones desinfectantes; los estaba mirando en ese momento. Y no mencionó las manos durante sus comentarios del jueves.

Esto es lo que Trump dijo el jueves mientras miraba en dirección a la coordinadora de respuesta al coronavirus, la Dra. Deborah Birx, y al funcionario científico del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan: “Y luego veo el desinfectante, que lo elimina en un minuto. Un minuto. Y de alguna manera podemos hacer algo así, mediante inyección en el interior o casi una limpieza. Porque ves que entra en los pulmones y hace un gran número en los pulmones. Entonces sería interesante comprobar eso. Entonces, eso, tendrán que recurrir a médicos. Pero suena, me parece interesante”.