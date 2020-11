Reportes de la Casa Blanca indican que, si los resultados dan como ganador al candidato presidencial demócrata Joe Biden, el actual presidente Donald Trump no reconocerá esa victoria. Abogados republicanos que conocen del proceso electoral en estados claves dicen que Trump puede demandar, pero que el proceso no llegará a ninguna parte porque no se están reportando irregularidades. MIRA: Minuto a minuto: Biden toma la delantera en Georgia, estado clave para las aspiraciones de Trump