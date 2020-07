“Bueno, sí eso me preocupa mucho, y como sabes, en el libro explico que la mayor preocupación que tengo es que se tomaron muchas decisiones de seguridad nacional sin base en factores importantes en juego, sin importar el contexto, como en el caso de Corea del Norte, Irán, Afganistán, o el tema que fuera. Entonces, mi temor es que, dado que muchas de estas decisiones se basaron en motivaciones políticas, ese factor se eliminará de la ecuación si el presidente es reelegido, es decir, si ya no tiene que volver a pedir el apoyo de los votantes, una vez se elimine esa barrera de protección. No creo que sea seguro predecir lo que él estaría dispuesto a hacer”, dijo John Bolton en entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN en Español.