Latina pro-Trump que protestó en Washington dice que decidió no entrar al Capitolio: Tenemos que aceptar a Biden como presidente

«Como estadounidenses, tenemos que aceptar a Biden», dice Fátima Díaz quien viajó con su familia, de origen mexicano, desde McAllen, Texas, a Washington para asistir a un evento del presidente Donald Trump el miércoles, el día en el que un grupo de los seguidores de Trump atacó el Capitolio de Estados Unidos. Díaz dice que ha viajado a diferentes estados para asistir a estos eventos y demostrar su apoyo al presidente. «Es un buen presidente, ha hecho mucho por este país», dice Díaz. Pero ella asegura que no formó parte del grupo de agitadores que irrumpió el Capitolio. Sostiene que quienes entraron no eran partidarios de Trump. Varios miembros de grupos de extrema derecha han sido identificados entre los que entraron al Capitolio. El FBI no tiene hasta ahora pruebas de que haya miembros de extrema izquierda se infiltraran entre los agitadores. Agregó que no ha encontrado a partidarios de la ideología antifa tampoco. CNN ha identificado a reconocidos personajes que promueven teorías conspirativas y apoyan los movimientos de extrema derecha como QAnon y Proud Boys. Díaz cuenta a CNN que sí logró acercarse hasta las puertas del Capitolio y aunque las personas que estaban en el lugar la motivaron a entrar, decidió no hacerlo. Lee más sobre esta historia