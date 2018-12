Trump teme ser destituido

Los últimos acontecimientos judiciales relacionados con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa parecen haber inquietado al presidente Donald Trump. El mandatario teme ser sometido a un juicio político una vez que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes. Trump considera que el proceso es una "posibilidad real", así lo habría expresado a algunas personas de su círculo cercano, según dijeron fuentes a CNN. El asunto que más podría exponer al mandatario a un proceso de destitución es el relacionado con la financiación ilegal de campaña. Este tema en particular está ligado a la confesión de su ex abogado personal, Michael Cohen, quien se declaró culpable de pagar a dos mujeres a petición de Trump para que no revelaran supuestos encuentros sexuales con el actual presidente.