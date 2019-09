Arabia Saudita ha dado el primer paso para abrirse al mundo. Por primera vez el país emitirá visas de turismo para visitantes de 49 nacionalidades. La medida comenzará a aplicarse este sábado. No será obligatorio el abaya o la túnica, sin embargo los turistas tendrán que respetar un cierto código de vestimenta. Los turistas que no sean de origen musulmán no podrán visitar ni la Meca ni la Medina.