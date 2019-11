La compañía advirtió que comenzará a eliminar las cuentas de aquellos usuarios que no hayan iniciado sesión en al menos seis meses. La medida no afectará a aquellos que pasan tiempo en la plataforma, pero no necesariamente tuitean mucho. Twitter define actividad al iniciar sesión y reconoce que “no todos los signos de actividad de la cuenta son visibles públicamente”.