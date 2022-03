El periodista de CNN, Fareed Zakaria, entrevistó en exclusiva al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y le preguntó sobre cuáles de las exigencias establecidas por Rusia estaría dispuesto a cumplir para terminar la guerra. El mandatario respondió que la libertad y la soberanía de su nación no son negociables y subrayó que "el pueblo ucraniano no ha recibido a los soldados rusos con flores". Además, agregó que los ucranianos han demostrado su valentía porque "a la fuerza, uno no puede hacerse amigos".