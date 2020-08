Daniel Cormier termina su aventura en el UFC

Stipe Miocic derrotó por decisión unánime al veterano Daniel Cormier, en la pelea estelar del UFC 252 en Las Vegas para retener su título de peso pesado. Después de esta, Cormier declaró que no está interesado en pelear más y que no imagina que habrá un título en el futuro, así que eso será todo para él. Además de prácticamente anunciar su retiro, Cormier sufrió un desgarro en la córnea del ojo izquierdo, cuando Miocic accidentalmente lo picó durante el segundo episodio. Cormier dijo que, por ahora, esta lesión no requiere de cirugía. Si esto verdaderamente es el fin de la carrera de Cormier, terminaría con marca de 22 triunfos y tres derrotas, dos de esas ante Miocic.