¿Cómo fueron los últimos minutos de vida de Khashoggi?

"No puedo respirar". Esas fueron las últimas palabras del columnista saudita del diario The Washington Post Jamal Khashoggi. Así se lo informó a CNN una fuente con conocimiento de la investigación sobre el asesinato ocurrido el dos de octubre en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Según la fuente, quien leyó una transcripción de una grabación de audio de los últimos y dolorosos minutos de Khashoggi, queda claro que no se trató de un accidente, sino de una ejecución premeditada.